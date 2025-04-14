Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові стало важливою темою для обговорень останнім часом, повідомляє Politeka.

Зокрема, уряд України продовжив фіксовану ціну на газ для населення до 31 жовтня 2025 року. Вартість блакитного палива для харків'ян залишається на рівні 7,96 грн за кубометр, а на річних контрактах розцінки варіюються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в залежності від постачальника. Місячна вартість може коливатися від 8,46 до 20,99 грн. Проте навіть у разі зміни цін, уряд має змінити законодавство, що потребує схвалення парламенту та підпису президента. Тому можливість швидкого підвищення розцінок на газ малоймовірна, хоча в 2025 році зміни все ж можуть відбутися.

Що стосується води, то у місті ціни на централізоване водопостачання залишаються незмінними з лютого 2022 року. Для населення вартість водопостачання становить 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484 гривні.

Однак для інших споживачів ціни значно вищі. Крім того, в Височанській громаді з квітня 2025 року введено нові тарифні плани на водопостачання та водовідведення: водопостачання — 52,0 гриіні, водовідведення — 38,56 гривні за кубометр.

Така ситуація зумовлена зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, а також необхідністю модернізації водопровідних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові може стати неминучим, з огляду на економічну ситуацію та інфляцію, що впливає на вартість послуг.

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