Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове стало важной темой обсуждений в последнее время, сообщает Politeka.

В частности, правительство Украины продлило фиксированную цену на газ для населения до 31 октября 2025 года. Стоимость голубого топлива для харьковчан остается на уровне 7,96 грн. за кубометр, а на годовых контрактах расценки варьируются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр, в зависимости от поставщика. Месячная стоимость может варьироваться от 8,46 до 20,99 грн. Однако даже в случае изменения цен правительство должно изменить законодательство, требующее одобрения парламента и подписи президента. Поэтому возможность быстрого повышения расценок на газ маловероятна, хотя в 2025 году изменения могут произойти.

Что касается воды, то в городе цены на централизованное водоснабжение остаются неизменными с февраля 2022 года. Для населения стоимость водоснабжения составляет 16,032 грн за кубометр, а водоотвод – 8,484 гривны.

Однако для других потребителей цены значительно выше. Кроме того, в Высочанской общине с апреля 2025 года введены новые тарифные планы на водоснабжение и водоотвод: водоснабжение – 52,0 грини, водоотвод – 38,56 гривны за кубометр.

Такая ситуация обусловлена ​​ростом затрат на электроэнергию, оплату труда, а также необходимостью модернизации водопроводных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове может оказаться неизбежным, учитывая экономическую ситуацию и инфляцию, что влияет на стоимость услуг.

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