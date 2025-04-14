Похолодання спричинить подорожчання овочів у Харкові, втім, різкого стрибка цін не очікується, ситуацію частково врівноважить імпортна продукція, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив голова Союзу українського селянства Іван Томич.

Прогнозувати масштаби подорожчання овочів у Харкові наразі складно.

«Пауза з холодами вплинула загалом на овочеві культури: огірок, помідори, перець та інші ранні. Беде зміщення дозрівання цих плодів, а це, безумовно, відіб'ється в ціновій політиці. Буде зростання», — пояснив експерт.

За словами Томича, тут ситуація складається таким чином, що надто різкого підвищення вартості не буде за рахунок імпорту. Баланс все ж таки буде. Хоча треба відверто сказати, що підвищення цін буде.

Експерти також зазначають, що весняні заморозки можуть знищити від 30% до 80% урожаю абрикосів і персиків в Україні. У квітні температура повітря в окремих регіонах опускалася до -6℃, що є критичним показником для абрикосових дерев, які вже почали цвісти.

Головний агроном одного з агропідприємств Одещини Максим Бойко розповів, що внаслідок заморозків загинуло до 80% цвіту абрикосів, а персики постраждали ще більше — до 90%. У результаті ціни на ці фрукти можуть зрости в чотири рази.

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