Прогнозировать масштабы подорожания овощей в Харькове пока сложно, однако они необратимы.

Похолодание повлечет за собой подорожание овощей в Харькове, впрочем, резкого скачка цен не ожидается, ситуацию частично уравновесит импортная продукция, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Прогнозировать масштабы подорожания овощей в Харькове сложно.

«Пауза с холодами повлияла в целом на овощные культуры: огурец, помидоры, перец и другие ранние. Бедное смещение созревания этих плодов, а это, безусловно, отразится в ценовой политике. Будет рост», – объяснил эксперт.

По словам Томича, здесь ситуация складывается таким образом, что слишком резкое повышение стоимости не будет за счет импорта. Баланс все-таки будет. Хотя нужно откровенно сказать, что повышение цен будет.

Эксперты отмечают, что весенние заморозки могут уничтожить от 30% до 80% урожая абрикосов и персиков в Украине. В апреле температура воздуха в отдельных регионах опускалась до -6℃, что является критическим показателем для абрикосовых деревьев, которые уже начали цвести.

Главный агроном одного из агропредприятий Одесщины Максим Бойко рассказал, что в результате заморозков погибли до 80% цветов абрикосов, а персики пострадали еще больше — до 90%. В результате цены на эти фрукты могут возрасти в четыре раза.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.