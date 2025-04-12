Подорожчання круп у Харкові стало помітним трендом ще наприкінці березня і продовжується у цьому місяці.

Подорожчання круп у Харкові найбільше відобразилося на гречці, рисі та макаронах, змушуючи містян переглядати свої витрати на щоденні покупки, повідомляє Politeka.

Згідно з останніми даними порталу Мінфін, вартість позначиаось на сімейних бюджетах містян, адже гречка, рис і макарони - це продукти, без яких не обходиться жодна українська кухня.

Зокрема, гречка в березні 2025 року виросла на 4,5% порівняно з лютим, піднявши середню вартість до 34,55 гривень за кілограм. Це на 1,50 більше, ніж місяць тому. Звісно, ціни варіюються залежно від торгової мережі: у Megamarket гречка коштує 44,60, а от у Auchan її можна знайти за 28,90, тому різниця чимала.

Подорожчання круп у Харкові вплинуло і на рис. За даними моніторингу, середня вартість на довгий - зросла до 59,63 гривень, що на 2,4% більше, ніж в лютому. Пропарений довгий рис виріс ще більше — на 2,5%, до 68,90, а круглий - набрав найбільше, адже ціна піднялась до 71,25 грн, що на 3,3% більше, ніж місяць тому.

Що ж до макаронів, то їхня вартість підскочила на 4,5%. Якщо в лютому середня ціна на «пір'я» була 32,70 грн, то в березні вона вже становить 34,16. Різниця в торгових мережах суттєва: від 27,90 у Metro до 41,10 в Auchan.

Однак не все стрибнуло вверх. Манка та пшоно стали доступнішими, що може бути гарною новиною для покупців, які шукають більш вигідні варіанти.

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