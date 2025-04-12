Подорожание круп в Харькове стало заметным трендом еще в конце марта и продолжается в этом месяце.

Подорожание круп в Харькове больше всего отразилось на гречке, рисе и макаронах, заставляя горожан пересматривать свои расходы на ежедневные покупки, сообщает Politeka.

Согласно последним данным портала Минфин, стоимость сказалась на семейных бюджетах горожан, ведь гречка, рис и макароны – это продукты, без которых не обходится ни одна украинская кухня.

В частности, гречка в марте 2025 г. выросла на 4,5% по сравнению с февралем, подняв среднюю стоимость до 34,55 гривен за килограмм. Это на 1,50 больше месяца назад. Конечно, цены варьируются в зависимости от торговой сети: у Megamarket гречка стоит 44,60, а вот Auchan ее можно найти за 28,90, поэтому разница немалая.

Подорожание круп в Харькове повлияло и на рис. По данным мониторинга, средняя стоимость на длинный – выросла до 59,63 гривен, что на 2,4% больше, чем в феврале. Пропаренный длинный рис вырос еще больше - на 2,5%, до 68,90, а круглый - набрал больше всего, ведь цена поднялась до 71,25 грн, что на 3,3% больше, чем месяц назад.

Что касается макарон, то их стоимость подскочила на 4,5%. Если в феврале средняя цена на «перья» была 32,70 грн, то в марте она уже составляет 34,16. Разница в торговых сетях существенна: от 27,90 у Metro до 41,10 у Auchan.

Однако не все прыгнуло вверх. Манка и пшено стали доступнее, что может быть хорошей новостью для покупателей, ищущих более выгодные варианты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.