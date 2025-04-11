Подорожчання продуктів в Харкові найбільше можна помітити на три категорії товарів.

Подорожчання продуктів в Харкові сталося через інфляцію - у березні був зафіксований її найвищий рівень по всій Україні, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Зазначимо, що у березні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції з початку року. Споживчі ціни зросли вдвічі швидше, ніж у лютому, а річна інфляція досягла нового максимуму — 14,6%.

З початку року харчова інфляція склала 4,2%, а за рік — 17,4%. Найбільше за цей період зросли ціни на яйця, олію та овочі.

Тим часом можна помітити цінове збільшення на помідори та огірки. Рожеві помідори подорожчали найбільше. Їх середня ціна тепер становить 189,70 грн за кілограм, що на 1,1% більше за березневу вартість — 187,63 грн.

Не набагато краща ситуація і з огірками. Гладкі огірки подорожчали на 2,4%, досягнувши середньої ціни 137,47 грн за кілограм, порівняно з 134,27 у березні. Найбільше подорожчали короткоплідні огірки — їхня ціна зросла на 10,8%, до 140,90 гривень.

Подорожчання продуктів в Харкові, як і по всій Україні спостерігається також на яйця. Яйця "Ясенсвіт" С1 у такій самій упаковці (10 штук) в середньому коштують 73,30 грн. Десяток яєць на базарі можна придбати за 55,70.

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