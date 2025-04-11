Оформити пенсію в Харкові можна швидко, скориставшись онлайн-сервісами та адресами сервісних центрів.

Оформлення пенсії в Харкові стало зручнішим завдяки можливості подати заяву онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ) з використанням електронного підпису, повідомляє Politeka.

Це дозволяє значно спростити процес та уникнути необхідності особистого відвідування відділень ПФУ.​

Кроки для онлайн-оформлення:

Підготовка документів: Підготуйте скановані копії необхідних документів. Вони повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними, збереженими у форматах JPG або PDF, розміром не більше 1 МБ кожна.​ Реєстрація на порталі Пенсійного фонду: Перейдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ та зареєструйтесь або увійдіть за допомогою електронного підпису.​ Заповнення заяви: У особистому кабінеті оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", потім "Заява на призначення". Заповніть анкету-опитувальник, додайте скановані копії документів.​ Підписання та відправка: Після перевірки введеної інформації, підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її до ПФУ.​

Якщо ж ви хочете оформити пенсію в Харкові особисто, то зверніться до Відділу обслуговування громадян № 1 або на проспекті Науки, буд. 17А або на майдані Свободи, Держпром, 4 під., 1 пов.

Графік прийому громадян:

З понеділка по четвер: 08.00 – 18.00;

п’ятниця: 08.00 – 16.45

(без обідньої перерви)

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