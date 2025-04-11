Оформить пенсию можно быстро, воспользовавшись онлайн-сервисами и адресами сервисных центров.

Оформление пенсии в Харькове стало более удобным благодаря возможности подать онлайн заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с использованием электронной подписи, сообщает Politeka.

Это позволяет значительно упростить процесс и избежать необходимости личного посещения отделений ПФУ.

Шаги для онлайн-оформления:

Подготовка документов: Подготовьте сканированные копии требуемых документов. Они должны быть цветными, четкими и читабельными, сохраненными в форматах JPG или PDF, размером не более 1 МБ каждая. Регистрация на портале Пенсионного фонда: Перейдите на веб-портал электронных услуг ПФУ и зарегистрируйтесь или войдите с помощью электронной подписи. Заполнение заявления: В личном кабинете выберите раздел "О пенсионном обеспечении", затем "Заявление на назначение". Заполните анкету-опросник, добавьте сканированные копии документов. Подписание и отправка: После проверки введенной информации, подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в ПФУ.

Если же вы хотите оформить пенсию в Харькове лично, то обратитесь в Отдел обслуживания граждан № 1 или на проспекте Науки, дом. 17А или на площади Свободы, Госпром, 4 под., 1 эт.

График приема граждан:

С понедельника по четверг: 08.00 – 18.00;

пятница: 08.00 – 16.45

(без обеденного перерыва)

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