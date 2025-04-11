Подорожание продуктов в Харькове больше всего можно заметить на три категории товаров.

Удорожание продуктов в Харькове произошло из-за инфляции – в марте был зафиксирован ее самый высокий уровень по всей Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отметим, что в марте 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года. Потребительские цены выросли вдвое быстрее, чем в феврале, а годовая инфляция достигла нового максимума – 14,6%.

С начала года пищевая инфляция составила 4,2%, а за год – 17,4%. Больше всего за этот период выросли цены на яйца, растительное масло и овощи.

Тем временем можно заметить ценовое увеличение на помидоры и огурцы. Розовые помидоры подорожали больше всего. Их средняя цена теперь составляет 189,70 грн за килограмм, что на 1,1% больше мартовской стоимости — 187,63 грн.

Не намного лучше ситуация и с огурцами. Гладкие огурцы подорожали на 2,4%, достигнув средней стоимости 137,47 грн за килограмм по сравнению со 134,27 в марте. Больше всего подорожали короткоплодные огурцы — их ценники выросли на 10,8% до 140,90 гривен.

Подорожание продуктов в Харькове, как и по всей Украине, наблюдается также на яйца. Яйца "Ясенсвит" С1 в такой же упаковке (10 штук) в среднем стоят 73,30 грн. Десяток яиц на рынке можно приобрести за 55,70.

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