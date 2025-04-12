Відкрилися найбільш високооплачувані вакансії для тих, хто шукає роботу в Харкові, повідомляє Politeka.

Людей шукають на різноманітні позиції, з можливістю навчання та гнучким робочим графіком.

Однією з головних шансів є позиція для монтажників кондиціонерів. Для кандидатів, які хочуть працювати в цій сфері, передбачено навчання. Заробітна плата варіюється від 20 000 до 40 000 гривень на місяць. Важливо, що оплата здійснюється щодня, що є зручним для багатьох працівників. Однак слід звернути увагу, що компанія не приймає кандидатів з нерозв'язаними питаннями з ТЦК.

Для тих, хто має досвід в будівництві, пропонується цілий ряд пропозицій з високими зарплатами, зокрема для покрівельників, монолітчиків, штукатурів, каменщиків та інших спеціалістів. Пропонується робче місце як для досвідчених майстрів, так і для тих, хто готовий навчатися. Окрім хорошої заробітної плати (80 000 - 81 000 грн/місяць), кандидатам гарантовано офіційне бронювання за всіма вимогами законодавства України.

Ще одним вигідним варіантом є посада на шиномонтажі. Зараз відкрита позиція для співробітників, які шукають стабільність з хорошою оплатою. Зарплата варіюється від 30 000 до 150 000 гривень на місяць в залежності від кваліфікації. Пропонується постійність з повагою до працівників та хорошими умовами праці.

Не втрачайте шанс знайти гідну роботу в Харкові і скористатися можливістю працювати на одній з найбільш високооплачуваних вакансій на ринку праці!

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