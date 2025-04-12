Работа в Харькове предлагает наиболее высокооплачиваемые вакансии, в частности, для некоторых направлений.

Открылись самые высокооплачиваемые вакансии для ищущих работу в Харькове , сообщает Politeka.

Людей ищут на разные позиции, с возможностью обучения и гибким рабочим графиком.

Одним из главных шансов является позиция для монтажников кондиционеров . Для кандидатов, желающих работать в этой сфере, предусмотрено обучение. Заработная плата варьируется от 20000 до 40000 гривен в месяц. Важно, что оплата производится ежедневно, что удобно для многих работников. Однако следует обратить внимание, что компания не принимает кандидатов с нерешенными вопросами по ТЦК.

Для имеющих опыт в строительстве предлагается целый ряд предложений с высокими зарплатами, в частности для кровельщиков, монолитчиков, штукатуров, каменщиков и других специалистов. Предлагается рабочее место как для опытных мастеров, так и готовых учиться. Кроме хорошей заработной платы (80 000 – 81 000 грн/месяц), кандидатам гарантировано официальное бронирование по всем требованиям законодательства Украины.

Еще одним выгодным вариантом является должность на шиномонтаже . Сейчас открыта позиция для сотрудников, ищущих стабильность с хорошей оплатой. Зарплата варьируется от 30000 до 150000 гривен в месяц в зависимости от квалификации. Предлагается постоянство с уважением к работникам и хорошими условиями труда.

Не упускайте шанс найти достойную работу в Харькове и воспользоваться возможностью работать на одной из самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда.

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