Стало відомо про ситуацію із підвищенням тарифів на воду у Харкові, а також області.

Підвищення тарифів на воду в Харкові встановлює Національна комісія, яка регулює енергетичний сектор та комунальні послуги, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, чого чекати жителям міста.

На даний момент у місті не передбачено збільшення вартості водопостачання, проте все може змінитися. Для КП "Харківводоканал" тарифи залишаються на рівні 24 лютого 2022 року для населення. Так, ціна централізованого водопостачання становить 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484 гривень.

Для інших споживачів вартість води підвищується до 39 грн за кубометр, а водовідведення — до 18,792 гривень.

Цінник на холодну воду для населення залишається незмінним і становить 24,516 грн.

Ціна гарячої води в Харкові варіюється від 80,62 до 93,22 гривень, залежно від наявності сушарки та конкретного постачальника послуг.

Проте варто зазначити, хоча підвищення тарифів на воду в Харкові не буде з квітня в Височанській громаді вводяться нові ціни на водопостачання та водовідведення:

водопостачання — 52,0 за кубометр (з ПДВ);

водовідведення — 38,56 за кубометр (з ПДВ).

Збільшення зумовлене збільшенням вартості електроенергії, витрат на оплату праці, а також зростанням тарифного плану у постачальника та зношеністю водопровідної мережі.

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