Стало известно о ситуации с повышением тарифов на воду в Харькове, а также области.

Повышение тарифов на воду в Харькове устанавливает Национальная комиссия, которая регулирует энергетический сектор и коммунальные услуги, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать жителям города.

На данный момент в городе не предусмотрено увеличение стоимости водоснабжения, однако все может измениться. Для КП "Харьковводоканал" стоимость остается на уровне 24 февраля 2022 для населения. Так, цена централизованного водоснабжения составляет 16,032 грн за кубометр, а водоотвод – 8,484 гривен.

Для других потребителей стоимость воды повышается до 39 грн. за кубометр, а водоотвод — до 18,792 гривен.

Ценник на холодную воду для населения остается неизменным и составляет 24,516 грн.

Цена горячей воды в Харькове варьируется от 80,62 до 93,22 гривен в зависимости от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.

Однако стоит отметить, что повышение тарифов на воду в Харькове не будет с апреля в Высочанской общине вводятся новые цены на водоснабжение и водоотвод:

водоснабжение - 52,0 за кубометр (с НДС);

водоотвод - 38,56 за кубометр (с НДС).

Увеличение обусловлено увеличением стоимости электроэнергии, затрат на оплату труда, а также ростом тарифного плана у поставщика и износом водопроводной сети.

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