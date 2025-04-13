Грошова допомога у Харкові доступна для постраждалих від війни домогосподарств, дізнайтеся як подати заявку.

Грошова допомога у Харкові та області буде надана мешканцям, які постраждали від війни, та сільськогосподарським домогосподарствам, що прагнуть відновити виробництво після руйнівних наслідків конфлікту, повідомляє Politeka.net.

Програма фінансової підтримки стартує в рамках нового етапу проєкту, організованого за сприянням Норвегії, і охоплюватиме як міський центр, так і кілька сіл, зокрема Яковенкове, Нова Гусарівка (Балаклійська громада), Осиковий Гай, Проліснянська (Чкаловська громада) та інші. Кошти отримають також родини, які займаються сільським господарством або мають намір відновити свою діяльність.

Грошова допомога у Харкові надається для таких цілей:

Купівля насіння;

Придбання добрив;

Закупівля техніки та інвентарю для обробки землі.

Щоб подати заявку на отримання підтримки, необхідно звернутися на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 300 344 або скористатися додатковими контактами Карітас-Спес-Харків: +380671040206, +3800671558077, +380671551341, +380671550114, +380671241773, +380671550830.