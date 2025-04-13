Денежная помощь в Харькове и области будет предоставлена пострадавшим от войны жителям и сельскохозяйственным домохозяйствам, стремящимся возобновить производство после разрушительных последствий конфликта, сообщает Politeka.net.
Программа финансовой поддержки стартует в рамках нового этапа проекта, организованного при содействии Норвегии, и будет охватывать как городской центр, так и несколько сел, в частности Яковенково, Новая Гусаровка (Балаклейская община), Осиновая Роща, Пролеснянская (Чкаловская община) и другие. Средства получат также семьи, которые занимаются сельским хозяйством или намерены возобновить свою деятельность.
Денежная помощь в Харькове предоставляется для следующих целей:
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Покупка семян;
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Приобретение удобрений;
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Закупки техники и инвентаря для обработки земли.
Чтобы подать заявку на получение поддержки, необходимо обратиться на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 300 344 или воспользоваться дополнительными контактами Каритас-Спес-Харьков. 71241773, +380671550830.
Для нуждающихся в средствах важно не медлить с подачей заявки, ведь количество финансовой поддержки ограничено. Все детали и условия программы можно уточнить, обратившись в соответствующие организации или по указанным номерам телефона.
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