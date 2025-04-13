Денежная помощь в Харькове доступна для пострадавших от войны домохозяйств, узнайте, как подать заявку.

Денежная помощь в Харькове и области будет предоставлена ​​пострадавшим от войны жителям и сельскохозяйственным домохозяйствам, стремящимся возобновить производство после разрушительных последствий конфликта, сообщает Politeka.net.

Программа финансовой поддержки стартует в рамках нового этапа проекта, организованного при содействии Норвегии, и будет охватывать как городской центр, так и несколько сел, в частности Яковенково, Новая Гусаровка (Балаклейская община), Осиновая Роща, Пролеснянская (Чкаловская община) и другие. Средства получат также семьи, которые занимаются сельским хозяйством или намерены возобновить свою деятельность.

Денежная помощь в Харькове предоставляется для следующих целей:

Покупка семян;

Приобретение удобрений;

Закупки техники и инвентаря для обработки земли.

Чтобы подать заявку на получение поддержки, необходимо обратиться на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 300 344 или воспользоваться дополнительными контактами Каритас-Спес-Харьков. 71241773, +380671550830.