Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 квітня та пообіцяли довгоочікуване потепління

Вже намічаються певні погодні зміни після різкого похолодання та снігопадів, синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 квітня. 14.04 сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. Тмпература повітря підніметься до +14 градусіів.

У вівторок 15-ого повітря прогріється до +15 градусів. Цей день обіцяє бути хмарним. Вони з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Наші предки вважали, якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить, буде тяжко людям цього року.

Середа 16-ого розпочнеться без дощів, до кінця дня сонце порадує теплом. Температура – від +10 до +18 градусів. За прикметами, у цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне – рік стане важким.

У четвер, 17-ого синоптики обіцяють від 14 до 19 зі знаком "+". Небо буде ясним, без дощів та інших сюрпризів. Здавна казали, коли вдень 17-ого спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

П'ятниця 18-ого, з самого ранку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Температура повітря – +11 до +20. Наші предки гоіорили, сьогодні приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Субота 19-ого порадує. Хмари так і не з'являться - прогріється від +11 до +22. В народі вірили, що цього числа, коли видавався й справді тихий день, то селяни примітили: "Це – до врожаю ранніх хлібів".

Неділя 20-ого, на небі жодної хмаринки. Протримається +12 до +22. З давен вірили, що з цього часу з'являються перші гриби – сморчки. Наші пращури спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок – стане хороший врожай грибів і ягід.

Отже прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 квітня обіцяє потепління.

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