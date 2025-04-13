Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 апреля и пообещали долгожданное потепление

Уже намечаются погодные изменения после резкого похолодания и снегопадов, синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 апреля. 14.04 солнце в этот день редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Во вторник 15-го воздух прогреется до +15 градусов. Этот день обещает быть облачным. Они появятся днем, продержатся недолго – вечером ожидается ясное небо. Наши предки считали, если в этот день воды льются медленно, значит тяжело людям окажется в этом году.

Среда 16-ого начнется без дождей, к концу дня солнце порадует теплом. Температура – ​​от +10 до +18 градусов. Наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах утонет - год станет тяжелым.

В четверг, 17-го синоптики обещают от 14 до 19 со знаком "+". Небо окажется ясным, без дождей и прочих сюрпризов. Издавна говорили, когда днем ​​17 жарко, а ночью прохладно – к хорошему дню.

Пятница восемнадцатого , с самого утра облаков на небе не наблюдается, день обещает быть ясным. Температура воздуха – +11 до +20. Наши предки гоиорилы, сегодня приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Суббота девятнадцатого порадует. Облака так и не появятся – прогреется от +11 до +22. В народе верили, что в это число, когда казался действительно тихий день, то крестьяне приметили: "Это - к урожаю ранних хлебов".

Воскресенье 20-го, на небе ни одного облака. Продержится +12 до +22. Издавна верили, что с этого времени появляются первые грибы – сморчки. Наши предки приметили, если в этот день атмосфера станет хорошей, то будет хорошим урожай грибов и ягод.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 апреля обещает потепление.

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