Автолюбителі активно обговорюють тему подорожчання бензину у Харкові, дізнайтеся скільки доведеться платити за 1 літр палива.

Подорожчання бензину у Харкові, відомо, скільки коштує пальне у квітні та які прогнози на найближчі тижні, передає Politeka.

Автовласники у Харкові відзначають зміни у вартості бензину, зокрема на популярні марки пального.

Як повідомляє Politeka, у кінці березня очікувалося зростання цін, однак у квітні експерти прогнозують часткове здешевлення.

Хоча на поточний момент прайс у місті залишаються стабільними, аналітики не виключають можливості зниження вартості на до 1 гривні за літр до кінця квітня. Проте це здешевлення може бути тимчасовим та обмеженим.

Актуальні середні ціни в Харківській області станом на 10 квітня 2025 року (грн/л):

A-95+ — 59.05

A-95 — 55.46

A-92 — 52.85

Дизельне паливо (ДП) — 53.79

Газ (LPG) — 35.93.

Хоча вартість на нафту марки Brent утримується на рівні 70 доларів за барель, заправні станції не квапляться знижувати роздрібні ціни. Причина — бажання компенсувати втрати, понесені в період низького споживання взимку.

Ще одним фактором, що може вплинути на попит, є початок посівної кампанії. Однак, як зазначають експерти, великі аграрні підприємства закупили паливо ще в грудні, тому суттєвого підвищення попиту у квітні не прогнозується.

Ключові чинники:

Світова вартість нафти — прогнозується зниження у першій половині 2025 року, що може позитивно вплинути на прайс в Україні.

Курс гривні — стабільність національної валюти залишається критично важливою для збереження доступної вартості на нафтопродукти.

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