Автолюбители активно обсуждают тему подорожания бензина в Харькове, узнайте, сколько придется платить за 1 литр топлива.

Подорожание бензина в Харькове, известно, сколько стоит горючее в апреле и какие прогнозы на ближайшие недели, передает Politeka.

Автовладельцы в Харькове отмечают изменения в стоимости бензина, в частности, на популярные марки горючего.

Как сообщает Politeka, в конце марта ожидался рост цен, однако в апреле эксперты прогнозируют частичное удешевление.

Хотя на текущий момент прайс в городе остаются стабильными, аналитики не исключают возможности снижения стоимости на 1 гривну за литр до конца апреля. Однако это удешевление может быть временным и ограниченным.

Актуальные средние цены в Харьковской области по состоянию на 10 апреля 2025 года (грн/л):

А-95+ — 59,05

А-95 — 55,46

А-92 — 52,85

Дизельное топливо (ДТ) - 53.79

Газ (LPG) - 35.93.

Хотя стоимость на нефть марки Brent удерживается на уровне 70 долларов за баррель, заправочные станции не спешат снижать розничные цены. Причина – желание компенсировать потери, понесенные в период низкого потребления зимой.

Еще одним фактором, который может повлиять на спрос, есть начало посевной кампании. Однако, как отмечают эксперты, крупные аграрные предприятия закупили топливо еще в декабре, поэтому существенное повышение спроса в апреле не прогнозируется.

Ключевые факторы:

Мировая стоимость нефти прогнозируется снижение в первой половине 2025 года, что может положительно повлиять на прайс в Украине.

Курс гривны – стабильность национальной валюты остается критически важной для сохранения доступной стоимости на нефтепродукты.

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