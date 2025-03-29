Останнім часом подорожчання пального у Харкові відійшло на другий план і ціни трохи зменшили, повідомляє Політека.

Однак, як інформує Finance.ua, ціна бензину марки А-95 зросла на 83,6% з початку війни. У перші місяці 2022 року літр коштував 30,4, але вже в травні - 42,5. Наприкінці дійшло до 51,3 гривні, а у 2023 - знизилось до 44,7, проте вже у грудні знову піднялось до 52-55 грн. Станом на сьогодні вартість літра бензину складає 55,82.

Подорожчання пального у Харкові торкнулося і дизелю. На початку 2022 року він виріс на 47% і платити за нього доводилося 37 грн. В червні цей показник піднявся до 56,5, а в грудні - дизель коштував у середньому 55, але вже в 2023-му трохи подешевшав, досягнувши позначки 44-46. В кінці року ціна знову зросла до 52,6 гривні. Сьогодні на АЗС він коштує 54,4.

Що стосується зрідженого газу, то його вартість зросла на 63,4% за час повномасштабного вторгнення. Якщо в березні 2022-го літр коштував 22,3, то вже в червні - 42,2. А в останній місяць року можна було знайти і за 29, проте в 2023-му вартість знову піднялась, і до грудня досягла 33,2. Нині вона становить 36,44 грн, повідомляють аналітики.

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