В последнее время подорожание горючего в Харькове отошло на второй план и цены немного снизили, сообщает Политика.

Однако, как сообщает Finance.ua, цена бензина марки А-95 выросла на 83,6% с начала войны. В первые месяцы 2022 года литр стоил 30,4, но уже в мае – 42,5. В конце 2022 дошло до 51,3 гривны, а в 2023 - снизилось до 44,7, однако уже в декабре снова поднялось до 52-55 грн. На сегодня стоимость литра бензина составляет 55,82.

Подорожание горючего в Харькове коснулось и дизеля. В начале 2022 г. он вырос на 47% и платить за него приходилось 37 грн. В июне этот показатель поднялся до 56,5, а в декабре – дизель стоил в среднем 55, но уже в 2023-м немного подешевел, достигнув отметки 44-46. В конце года цена снова выросла до 52,6 гривны. Сегодня на АЗС он стоит 54,4.

Что касается сжиженного газа, то его стоимость выросла на 63,4% за время полномасштабного вторжения. Если в марте 2022 литр стоил 22,3, то уже в июне - 42,2. А в последний месяц года можно было найти и за 29, однако в 2023-м стоимость снова поднялась, и к декабрю достигла 33,2. В настоящее время она составляет 36,44 грн, сообщают аналитики.

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