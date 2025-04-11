Перед Великоднем відбулося подорожчання борошна у Харкові, що стало неприємною новиною для любителів випічки.

Подорожчання борошна перед Великоднем у Харкові потягне за більші витрати на святкову випічку, повідомляє Politeka.

Як повідомляє 24 канал, така тенденція є доволі очікуваною, проте цьогоріч особливо б'є по гаманцях звичайних містян.

Пшеничне вищого ґатунку, яке найчастіше вибирають для випікання, розпочало свою цінову "атаку" ще в середині минулого року, кажуть експерти. Однак, після спаду на деякий час, з початку квітня ситуація знову змінилася: подорожчання борошна у Харкові знову відбулося.

Якщо на початку місяця вартість кілограма становила близько 25,5 гривні, то зараз вона зросла до 31,39. І, схоже, продавці не збираються зупинятися на таких цифрах.

Наразі, як кажуть експерти, вартість коливається залежно від мережі супермаркетів. Наприклад, у «Сільпо» за пшеничний "Хуторок" вищого ґатунку просять 26,89 гривні, в «Auchan» та «АТБ» - 26,80, а от в «Novus» за цей самий продукт доведеться заплатити вже 31,39. У «Епіцентрі» ціна також складає 26,80.

Така ситуація на ринку продуктів — ще один прояв загальної продовольчої інфляції, яка відчутно позначається на кишенях українців. Тому громадянам радять шукати акційні пропозиції та порівнювати цінники в різних торгових точках, щоб зекономити на святковому столі.

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