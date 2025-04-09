У Харкові вже стартував продаж святкових пасок до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, дізнайтеся про ціни.

Цікаво, що у 2025 році Великдень православні та католики відзначатимуть одночасно — це ще більше підсилює передсвятковий попит пасок у Харкові, передає Politeka.

Харківські супермаркети вже представили широкий асортимент пасок — від традиційних до преміальних варіантів.

У продажу є як власна випічка торгових мереж, так і продукція провідних кондитерських брендів. Ціни на великодню випічку залежать від ваги, інгредієнтів та оформлення.

Ціни на паски у Харкові станом на 8 квітня 2025:

NOVUS: класичні — починаючи із 29,9 грн (100 г), 49,99 (200 г), 79,99 (500 ).

Елітні варіанти: з глазурованими сухофруктами та горіхами — 169 (300 г), "Фірмова" з мигдалевими пластівцями — 199 грн (500 г).

Biscotti: святкові кекси — 129 (245).

"Сільпо": випічка власного виробництва — 34,99 (100), 79,99 (300), 129 (500 грам).

"Епіцентр": — від 36 гривен (100 грам), 125 (450 ), 230 (1 кг); сирна паска — 190 (550); кекс із журавлиною та родзинками — 265 (620).

Попит на традиційну випічку до Великодня зростатиме ближче до свята, а з ним — і ціни. Тож купити її варто заздалегідь. Різноманіття варіантів дозволяє обрати як бюджетну, так і святково оформлену паску з делікатесними інгредієнтами.

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