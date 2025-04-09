В Харькове уже стартовала продажа праздничных праздничных пасок к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля, узнайте о ценах.

Интересно, что в 2025 году Пасху православные и католики будут отмечать одновременно — это еще больше усиливает предпраздничный спрос паски в Харькове, передает Politeka.

Харьковские супермаркеты уже представили широкий ассортимент пасок — от традиционных до премиальных вариантов.

В продаже есть как выпечка торговых сетей, так и продукция ведущих кондитерских брендов. Цены пасхальной выпечки зависят от веса, ингредиентов и оформления.

Цены на паски в Харькове по состоянию на 8 апреля 2025:

NOVUS: классические - начиная с 29,9 грн (100 г), 49,99 (200 г), 79,99 (500 г).

Элитные варианты: с глазированными сухофруктами и орехами – 169 (300 г), "Фирменная" с миндальными хлопьями – 199 грн (500 г).

Biscotti: праздничные кексы – 129 (245).

"Сельпо": выпечка собственного производства - 34,99 (100), 79,99 (300), 129 (500 грамм).

"Эпицентр": - от 36 гривен (100 грамм), 125 (450), 230 (1 кг); творожная паска - 190 (550); кекс с клюквой и изюмом - 265 (620).

Спрос на традиционную Пасхальную выпечку будет расти ближе к празднику, а с ним — и цены. Так что купить ее стоит заранее. Разнообразие вариантов позволяет выбрать как бюджетную, так и празднично оформленную паску с деликатесными ингредиентами.

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