Накануне Пасхи произошло подорожание муки в Харькове, что стало неприятной новостью для любителей выпечки.

Подорожание муки перед Пасхой в Харькове повлечет большие расходы на праздничную выпечку, сообщает Politeka.

Как сообщает 24 канал, такая тенденция довольно ожидаемая, однако в этом году особенно бьет по кошелькам обычных горожан.

Пшеничное высшее качество, которое чаще всего выбирают для выпечки, начало свою ценовую "атаку" еще в середине прошлого года, говорят эксперты. Однако после спада на некоторое время с начала апреля ситуация снова изменилась: подорожание муки в Харькове снова произошло.

Если в начале месяца стоимость килограмма составляла около 25,5 гривен, то сейчас она выросла до 31,39. И, похоже, продавцы не намерены останавливаться на таких цифрах.

Пока, как говорят эксперты, стоимость колеблется в зависимости от сети супермаркетов. Например, у «Сильпо» за пшеничный "Хуторок" высшего сорта просят 26,89 гривны, у "Auchan" и "АТБ" - 26,80, а вот у "Novus" за этот же продукт придется заплатить уже 31,39. В "Эпицентре" цена также составляет 26,80.

Такая ситуация на рынке продуктов — еще одно проявление общей продовольственной инфляции, ощутимо сказывающейся на карманах украинцев. Поэтому гражданам советуют искать акционные предложения и сравнивать ценники в разных точках, чтобы сэкономить на праздничном столе.

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