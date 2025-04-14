Безкоштовне житло для переселенців у Харкові, названі адреси, контакти та зручна онлайн-платформа.

У Харкові переселенців мають змогу отримати безкоштовне тимчасове житло, для цього в місті підготували місця у гуртожитках, готелях та медичних закладах, інформує Politeka.net.

Згідно з актуальними даними, переселенці можуть скористатися послугами кількох організацій, що надають тимчасове житло та іншу допомогу.

Однією з провідних установ є благодійний фонд «Захист», який не лише забезпечує безкоштовне розміщення, а й надає супровід з різних питань.

Для отримання допомоги варто зателефонувати за номером: +38 (057) 750-14-17.

До ініціативи долучилися і виші. Харківський державний університет надає 135 кімнат із загальною кількістю 400 ліжко-місць.

За більш детальною інформацією та для реєстрації переселенців слід звернутися до Дмитра Мкртичьяна за номером: (067) 571-70-69. Адреса закладу: вул. Отакара Яроша, 11.

Для зручного пошуку доступної нерухомості по всій країні переселенці можуть скористатися платформою «Прихисток» — спеціальним онлайн-сервісом, створеним на початку війни для допомоги ВПО.

Платформа дозволяє швидко знайти варіанти проживання в різних містах України.

Щоб отримати безкоштовний будинок, достатньо звернутися за вказаними телефонами або скористатися онлайн-ресурсами. Це дозволить дізнатися про наявні місця та умови поселення.

У разі додаткових питань або потреби в підтримці, можна зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 332 238. Волонтери допоможуть з інформацією та допомогою для переселенців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, окремі українці мають право отримати пенсію одразу за шість місяців.

Також Politeka писала, у 2025 році деяким пенсіонерам зменшать виплати.

Як повідомляла Politeka, українцям передбачена щомісячна доплата до пенсії.