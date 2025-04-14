Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, названные адреса, контакты и удобная онлайн-платформа.

В Харькове переселенцы могут получить бесплатное временное жилье , для этого в городе подготовили места в общежитиях, гостиницах и медицинских заведениях, информирует Politeka.net.

Согласно актуальным данным, переселенцы могут воспользоваться услугами нескольких организаций, оказывающих временное жилье и другую помощь.

Одним из ведущих учреждений является благотворительный фонд «Защита», который не только обеспечивает бесплатное размещение, но и оказывает сопровождение по разным вопросам.

Для получения помощи следует позвонить по телефону: +38 (057) 750-14-17.

К инициативе присоединились и вузы. Харьковский государственный университет предоставляет 135 комнат с общим количеством 400 койко-мест.

За более подробной информацией и для регистрации переселенцев следует обратиться к Дмитрию Мкртичьяну за номером: (067) 571-70-69. Адрес заведения: ул. Отакара Яроша, 11.

Для удобного поиска доступной недвижимости по всей стране переселенцы могут воспользоваться платформой «Убежище» – специальным онлайн-сервисом, созданным в начале войны для помощи ВПЛ.

Платформа позволяет быстро найти варианты проживания в разных городах Украины.

Чтобы получить бесплатный дом, достаточно обратиться по указанным телефонам или воспользоваться онлайн-ресурсами. Это позволит узнать об имеющихся местах и ​​условиях поселения.

В случае дополнительных вопросов или необходимости поддержки, можно позвонить на горячую линию 0 (800) 332 238. Волонтеры помогут с информацией и помощью для переселенцев.

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