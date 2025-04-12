Подорожчання овочів у Харкові призвело до перегляду місцевими жителями своїх витрат на продукти харчування.

Подорожчання овочів у Харкові спостерігається у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Так, середня ціна на картоплю рожеву в магазинах міста становить 37,64 грн за кілограм, з варіативністю залежно від ритейлера: в Auchan вона вартує 36,90, а в Metro – 38,38. Протягом березня 2025 року цінник картоплі залишалвя стабільною, але за минулий місяць він зріс на 0,74.

Цибуля ріпчаста також зазнала зростання, середня ціна на неї в квітні становить 17,50 гривні. Вартість цибулі варіюється від 14,89 у Novus до 20,10 у Megamarket. У порівнянні з березнем, ціна цибулі зросла на 1,45 гривні.

Морква у Харкові стала дорожчою, з цінником 41,40 грн. Середня вартість на моркву у магазинах варіюється від 35,80 в Metro до 52,50 в Megamarket. За останній місяць розцінки на моркву зросли на 0,90.

Огірки гладкі в квітні 2025 року також суттєво подорожчали - до 137,47 за кілограм. Цінники у магазинах коливаються від 119,90 у Metro до 162,60 у Megamarket. У порівнянні з березнем, вони дорожчі на 27,67 гривні.

Не менш значне подорожчання стосується помідорів рожевих. Їх середній цінник в городі становить 189,70 грн за кілограм, з різницею між магазинами: від 129,90 в Auchan до 249,50 у Metro. В порівнянні з березнем вартість зросла на 0,40 грн.

Подорожчання овочів у Харкові спостерігається майже на кожному кроці, і це відображає загальні тенденції збільшення розцінок на споживчі товари в регіоні.

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