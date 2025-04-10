Мешканцям міста варто готуватися до змін та підвищення тарифів на газ в Харкові та області.

Експерти кажуть, що підвищення тарифів на газ в Харкові та області — це питання не надто далекої перспективи, повідомляє Politeka.

Наразі «Нафтогаз України», який забезпечує більшість домогосподарств, тримає ціну на рівні 7,96 за кубометр. Ця фіксована вартість діє до кінця квітня 2025 року, тож панікувати поки що рано. Інші компанії пропонують вартість послуг в межах від 7,79 до 9,99 грн/м³. У квітні ці значення залишились без змін.

Поки що ситуація виглядає стабільною, проте збільшення вартості газоспоживання однозначно відбудеться.

Проте експерти вже натякають: підвищення тарифів на газ у Харкові та області може відбутися ближче до літа. Уряд ще раніше попереджав — після завершення активної фази війни ціни на комуналку доведеться переглядати.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що логічніше робити це саме влітку, коли люди споживають менше. За його прогнозами, вартість кубометра може зрости до 9,5–10 гривень.

Нагадаємо, що в регіоні зараз діють такі ціни: від «Нафтогазу» — 7,96 грн/м³. У компанії «Енерджі Трейд Груп» — 7,799 на рік або 9,977 при помісячній оплаті. Щодо доставки, тут цифри різняться: у межах обласного центру — 0,516, в регіоні — 2,388.

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