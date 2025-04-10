Жителям города следует готовиться к изменениям и повышению тарифов на газ в Харькове и области.

Эксперты говорят, что повышение тарифов на газ в Харькове и области это вопрос не слишком далекой перспективы, сообщает Politeka.

В настоящее время «Нефтегаз Украины», обеспечивающий большинство домохозяйств, держит цену на уровне 7,96 за кубометр. Эта фиксированная стоимость действует до конца апреля 2025 года, так что паниковать пока рано. Другие компании предлагают стоимость услуг от 7,79 до 9,99 грн/м³. В апреле эти значения остались без изменений.

Пока ситуация выглядит стабильной, однако увеличение стоимости газопотребления однозначно произойдет.

Однако эксперты уже намекают: повышение тарифов на газ в Харькове и области может произойти ближе к лету. Правительство еще раньше предупреждало – после завершения активной фазы войны цены на коммуналку придется пересматривать.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что логичнее делать это летом, когда люди потребляют меньше. По его прогнозам стоимость кубометра может вырасти до 9,5–10 гривен.

Напомним, что в регионе сейчас действуют такие цены: от «Нефтегаза» — 7,96 грн/м³. У компании «Энерджи Трейд Групп» – 7,799 в год или 9,977 при помесячной оплате. Относительно доставки здесь цифры различаются: в пределах областного центра — 0,516, в регионе — 2,388.

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