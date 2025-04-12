Подорожание овощей в Харькове наблюдается в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Так, средняя цена на розовый картофель в магазинах города составляет 37,64 грн за килограмм, с вариативностью в зависимости от ритейлера: в Auchan он стоит 36,90, а в Metro – 38,38. В течение марта 2025 года ценник картофеля оставался стабильным, но за прошлый месяц он вырос на 0,74.

Лук репчатый также подвергся росту, средняя цена на него в апреле составляет 17,50 гривны. Стоимость лука варьируется от 14,89 у Novus до 20,10 у Megamarket. По сравнению с мартом цена лука выросла на 1,45 гривны.

Морковь в Харькове стала дороже с ценником 41,40 грн. Средняя стоимость на морковь в магазинах варьируется от 35,80 у Metro до 52,50 в Megamarket. За последний месяц цены на морковь выросли на 0,90.

Огурцы гладкие в апреле 2025 года также значительно подорожали – до 137,47 за килограмм. Ценники в магазинах колеблятся от 119,90 у Metro до 162,60 у Megamarket. По сравнению с мартом они дороже на 27,67 гривны.

Не менее значительное удорожание касается помидоров розовых. Их средний ценник в городе составляет 189,70 грн за килограмм, с разницей между магазинами: от 129,90 у Auchan до 249,50 у Metro. В сравнении с мартом стоимость выросла на 0,40 грн.

Подорожание овощей в Харькове наблюдается почти на каждом шагу, что отражает общие тенденции увеличения расценок на потребительские товары в регионе.

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