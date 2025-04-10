У зв'язку з проведенням планових робіт на газових мережах, тимчасово буде відключення газу в Харківській області 11 квітня

Відключення газу в Харківській області 11 квітня зачепить не всіх мешканців, а лише деякі райони, адже в цей день запланові роботи на газмережах у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

У філії «Газмережі» повідомили, що у рамках планових робіт, спрямованих на забезпечення стабільного газопостачання, у деяких районах можливі тимчасові вимкнення блакитного палива.

Зокрема, без газопостачання залишиться село Благодатне. Як пояснили фахівці, для забезпечення стабільного розподілу планує виконувати роботи на мережах з 09:00 до 15:00 години.

Газовики просять мешканців села забезпечити доступ до своїх приладів для проведення необхідних робіт. Також рекомендується заздалегідь уточнювати актуальну інформацію у місцевих органах влади та службах газопостачання.

Крім цього, відключення газу в Харківській області 11 квітня з 08:00 у селі Козацьке Кегичівської громади також планується тимчасове припинення подачі блакитного палива. Це пов'язано з виконанням робіт, спрямованих на забезпечення стабільного газорозподілу.

Роботи проводитимуться працівниками Красноградського управління Харківської філії «Газмережі», і їх планується завершити того ж дня, 11 квітня 2025 року.

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