В связи с проведением плановых работ на газовых сетях временно будет отключение газа в Харьковской области 11 апреля

Отключение газа в Харьковской области 11 апреля коснется не всех жителей, а лишь некоторых районов, ведь в этот день запланированы работы на газсетях в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

В филиале "Газсети" сообщили, что в рамках плановых работ, направленных на обеспечение стабильного газоснабжения, в некоторых районах возможны временные отключения голубого топлива.

В частности, без газоснабжения останется село Благодатное. Как пояснили специалисты, для обеспечения стабильного распределения планирует выполнять работы на сетях с 09:00 до 15:00.

Газовики просят жителей села обеспечить доступ к своим приборам для проведения необходимых ремонтов. Также рекомендуется предварительно уточнять актуальную информацию в местных органах власти и службах газоснабжения.

Кроме этого, отключение газа в Харьковской области 11 апреля с 08:00 в селе Казацкое Кегичевского общества также планируется временное прекращение подачи голубого топлива. Это связано с выполнением работ, направленных на обеспечение стабильного газораспределения.

Процесс ремонтов будут проводиться сотрудниками Красноградского управления Харьковского филиала «Газсети», и их планируется завершить в тот же день, 11.04. 2025 года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.