Подорожчання яєць у Харкові вже вдарило по гаманцях місцевих мешканців, адже цей базовий продукт значно піднявся в ціні.

З початку квітня 2025 року спостерігається подорожчання яєць у Харкові, повідомляє Politeka.

Середні цінники на продукт перепелиний залишаються стабільними – 65,05 грн за упаковку з 20 штук. Проте ціни в різних супермаркетах відрізняються. В Auchan вони становлять 61,50, в Megamarket – 69,70, а в Metro – 63,96. Це говорить про незначні коливання в розцінках, однак, порівняно з березнем 2025 року, середня вартість на перепелині не змінилася.

Що стосується курячих, то на початку квітня цінники на них суттєво зросли. Квочка (С1, 10 шт) вартують тепер 79,60 гривень, що на 7,50 більше, ніж у березні. Це збільшення вартості видно по всіх мережах: в Auchan вартість залишилася стабільною, але в інших магазинах продовжує зростати. Курячі Ясенсвіт (С1, 10 шт) піднялися на 4,53 гривень і тепер коштують 73,30. Ціни на великі упаковки (18 шт та 30 шт) також зросли. 18 штук коштують 122,15 грн (+1,22), а 30 штук – 223,85 грн, підвищившись на 17,25 гривень.

Подорожчання яєць у Харкові, як і в інших містах України, є частиною загального тренду зростання цін на базові продукти. Відзначається, що такі зміни суттєво впливають на бюджет споживачів. В умовах інфляції, підвищення вартості стає важливим фактором, який змінює споживчі звички населення, що намагається знаходити більш доступні альтернативи для щоденного харчування.

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