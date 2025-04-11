Подорожание яиц в Харькове уже отразилось на кошельках местных жителей, ведь этот базовый продукт значительно поднялся в цене.

С начала апреля 2025 года наблюдается удорожание яиц в Харькове , сообщает Politeka.

Средние ценники на перепелиный продукт остаются стабильными – 65,05 грн за упаковку из 20 штук. Однако цены в разных супермаркетах отличаются. У Auchan они составляют 61,50, у Megamarket – 69,70, а у Metro – 63,96. Это говорит о незначительных колебаниях в расценках, однако по сравнению с мартом 2025 года средняя стоимость на перепелиные не изменилась.

Что касается куриных, то в начале апреля ценники на них существенно выросли. Наседка (С1, 10 шт) стоят теперь 79,60 гривен, что на 7,50 больше, чем в марте. Это увеличение стоимости видно по всем сетям: у Auchan стоимость осталась стабильной, но в других магазинах продолжает расти. Куриные Ясенсвит (С1, 10 шт) поднялись на 4,53 гривен и теперь стоят 73,30. Цены на большие упаковки (18 и 30 шт) также выросли. 18 штук стоят 122,15 грн (+1,22), а 30 штук – 223,85 грн, повысившись на 17,25 грн.

Подорожание яиц в Харькове, как и других городах Украины, является частью общего тренда роста цен на базовые продукты. Отмечается, что такие изменения оказывают существенное влияние на бюджет потребителей. В условиях инфляции повышение стоимости становится важным фактором, который изменяет потребительские привычки населения, пытающегося находить более доступные альтернативы для ежедневного питания.

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