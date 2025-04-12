Подорожчання круп у Харкові у квітні 2025, дізнайтесь, як змінилися ціни цього місяця.

У квітні 2025 року зафіксовано подорожчання круп у Харкові, що стало помітним продовженням тенденції цієї весни, повідомляє Politeka.

Деякі види продукції подорожчали трохи, інші відчутно позначилися на бюджеті городян.

Згідно з моніторингом від порталу Мінфін, найбільші зміни зафіксовано у категоріях:

Круглий рис - зріс з 71,56 до 73,87, ставши лідером зростання.

Довгий подорожчав з 58,24 до 58,59 грн/кг.

Гречка – в середньому коштує 34,32 (у березні – 32,24), у деяких супермаркетах ціна вже перевищила 43.

Деякі продукти, навпаки, подешевшали:

Пропарений довгий знизився в ціні до 67,73 грн/кг (раніше — 68,19).

Манка — середня становить 28,67 грн за 800 г, Auchan — від 27,20, Novus — до 29,99. У березні її середня вартість була вищою – 31,52.

Пшоно — тепер коштує в середньому 24,80 гривень за кілограм, що нижче за березневу ціну 25,36. Залежно від мережі: у Metro – 22,90, у Megamarket – 27,00.

Незважаючи на зниження врожаю зернових через воєнні дії, експерти запевняють, що внутрішні потреби України будуть забезпечені. Це знижує ризик різкого стрибка та передбачає помірне зростання у майбутньому.

Подорожчання круп у Харкові є результатом загальних економічних тенденцій, але зміни вартості не завжди однакові у всіх магазинах.

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