Согласно мониторингу цен, в апреле 2025 года наблюдались изменения по сравнению с мартом в частности, подорожание круп в Харькове.

Подорожание круп в Харькове стало заметно еще с началом апреля, что-то выросло незначительно, а что-то наоборот ударило по кошелькам, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные на сайте Минфина. Согласно мониторингу стоимости, в апреле 2025 года наблюдались изменения по сравнению с прошлым месяцем.

Повышение стоимости зафиксировано на разные товары. Да, длинный рис поднялся с 58,24 до 58,59 грн за килограмм. Пропаренный длинный рис снизился до 67,73 (против 68,19 грн в марте). Больше всего подорожал круглый рис , который сейчас стоит 73,87 гривен , хотя раньше его цена составляла 71,56 грн .

Подорожание круп в Харькове коснулось и гречки — средняя цена сейчас составляет 34,32 гривен , в то время как в марте она продавалась по 32,24 . В некоторых супермаркетах стоимость уже превысила 43 грн/кг .

Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости на продукты питания в Украине. В частности, больше всего коснется овощей, фруктов, мяса, хлеба и молочных изделий.

Впрочем, несмотря на снижение урожая зерновых из-за войны войны, эксперты уверяют: собранного объема будет достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны. Это позволяет надеяться, что резкого ценового скачка удастся избежать, а рост будет оставаться умеренным.

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