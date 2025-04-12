Подорожание круп в Харькове в апреле 2025, узнайте, как изменились цены в этом месяце.

В апреле 2025 года зафиксировано подорожание круп в Харькове, что стало заметным продолжением тенденции этой весны, передает Politeka.

Некоторые виды продукции подорожали незначительно, другие ощутимо отразились на бюджете горожан.

Согласно мониторингу от портала Минфин, наибольшие изменения зафиксированы в категориях:

Круглый рис — вырос с 71,56 до 73,87, став лидером по росту.

Длинный — подорожал с 58,24 до 58,59 грн/кг.

Гречка — в среднем стоит 34,32 (в марте — 32,24), в некоторых супермаркетах цена уже превысила 43.

Некоторые продукты, напротив, подешевели:

Пропаренный длинный — снизился в цене до 67,73 грн/кг (ранее — 68,19).

Манка — средняя составляет 28,67 грн за 800 г, в Auchan — от 27,20, в Novus — до 29,99. В марте её средняя стоимость была выше — 31,52.

Пшено — теперь стоит в среднем 24,80 гривен за килограм, что ниже мартовской цены 25,36. В зависимости от сети: в Metro — 22,90, в Megamarket — 27,00.

Несмотря на снижение урожая зерновых из-за военных действий, эксперты уверяют, что внутренние потребности Украины будут обеспечены. Это снижает риск резкого скачка и предполагает умеренный рост в будущем.

Подорожание круп в Харкове является результатом общих экономических тенденций, но изменения стоимости не всегда одинаковы во всех магазинах.

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