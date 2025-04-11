Подорожчання молочних продуктів у Харкові, дізнайтесь, що зросло в ціні, а що стало дешевшим.

У Харкові продовжується подорожчання молочних продуктів , особливо це було помітно на початку 2025 року, передає Politeka.

Підвищення у квітні торкнулося ключових позицій споживчого кошика — молока, сиру та вершкового масла, що викликає занепокоєння як у покупців, так і у представників бізнесу.

Згідно з новими даними порталу Мінфін, найбільше збільшення зафіксовано на наступні товари:

Сир "Простонаше" (жирність 9%) виріс у ціні на 10 грн, і зараз його середня вартість становить 94,85. У мережах Novus та Megamarket - від 93,99 до 95,70 грн.

Молоко "Простонаше" (1%) подорожчало до 52,42 за 900 мл, це на 2 грн більше, ніж місяць тому.

"Яготинське" (2,6%) - коштує 51,63, що трохи дешевше, ніж у березні (55,43), що може вказувати на коливання попиту та пропозиції.

Є й позитивні зміни – йогурт "Активіа Класичний" (1,5%) подешевшав. Його вартість знизилася до 31,75 за 290 мл, що робить його доступнішим у порівнянні з попередніми місяцями.

На особливу увагу заслуговує вершкове масло — за даними Держстату, його вартість за останній рік збільшилася на 32,2%, що робить цей продукт одним із тих, хто найшвидше дорожчає на ринку.

Аналітики припускають, що найближчим часом можлива невелика корекція.

Зокрема, очікується зниження закупівельних цін на молоко від аграрних підприємств, що може призвести до стабілізації чи навіть зниження перероблених молочних продуктів.

Щоб заощаджувати на покупках, мешканцям Харкова варто відстежувати акції та порівнювати прайс у різних торгових мережах.

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