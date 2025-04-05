С началом года продолжается подорожание молочных продуктов в Харькове – наибольший рост цен можно заметить в сегменте – йогурт, молоко и сыр, сообщает Politeka.net.

Такие данные обнародовали в Минфине.

По данным анализа, стоимость классического сыра "Простонаше" жирностью 9% достигла 94,85 грн, что на 10 грн больше, чем в феврале. В больших сетях, таких как Novus и Megamarket, стоимость этого товара варьируется от 93,99 до 95,70 грн.

Цены на продукцию в целом продолжают расти. К примеру, молоко "Простонаше" жирностью 1% подорожало до 52,42 грн за 900 мл, что на 2 гривны больше, чем в предыдущем месяце. Молоко "Яготинское" жирностью 2,6% стоит 51,63 гривен. При этом в марте магазины продавали его по 55,43.

На фоне всеобщего подорожания молочных продуктов в Харькове есть и положительные изменения: йогурт "Активиа Классический" жирностью 1,5% стал дешевле - его сума снизилась до 31,75 гривен за 290 мл.

Следует отметить, что аналитики предупреждают о дальнейшем росте стоимости продуктовой корзины, однако молочка может приятно удивить. По прогнозу экспертов, в апреле ожидается незначительное снижение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от сельскохозяйственных предприятий.

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