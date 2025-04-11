В Харькове продолжается подорожание молочных продуктов, особенно это было заметно в начале 2025 года, передает Politeka.
Повышение в апреле затронуло ключевые позиции потребительской корзины — молоко, сыр и сливочное масло, что вызывает обеспокоенность как у покупателей, так и у представителей бизнеса.
Согласно свежим данным портала Минфин, наибольшее увеличение зафиксировано на следующие товары:
Сыр "Простонаше" (жирность 9%) — вырос в цене на 10 грн, и сейчас его средняя стоимость составляет 94,85. В сетях Novus и Megamarket — от 93,99 до 95,70 грн.
Молоко "Простонаше" (1%) — подорожало до 52,42 за 900 мл, это на 2 грн больше, чем месяц назад.
"Яготинское" (2,6%) — стоит 51,63, что немного дешевле, чем в марте (55,43), что может указывать на колебания спроса и предложения.
Есть и позитивные изменения — йогурт "Активиа Классический" (1,5%) подешевел. Его стоимость снизилась до 31,75 за 290 мл, что делает его более доступным по сравнению с предыдущими месяцами.
Особое внимание заслуживает сливочное масло — по данным Госстата, его стоимость за последний год увеличилась на 32,2%, что делает этот продукт одним из самых быстро дорожающих на рынке.
Аналитики предполагают, что в ближайшее время возможна небольшая коррекция.
В частности, ожидается снижение закупочных цен на молоко от аграрных предприятий, что может привести к стабилизации или даже снижению на переработанные молочные продукты.
Чтобы экономить на покупках, жителям Харькова стоит отслеживать акции и сравнивать прайс в разных торговых сетях.
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