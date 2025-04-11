Подорожание молочных продуктов в Харькове, узнайте, что выросло в цене, а что стало дешевле.

В Харькове продолжается подорожание молочных продуктов, особенно это было заметно в начале 2025 года, передает Politeka.

Повышение в апреле затронуло ключевые позиции потребительской корзины — молоко, сыр и сливочное масло, что вызывает обеспокоенность как у покупателей, так и у представителей бизнеса.

Согласно свежим данным портала Минфин, наибольшее увеличение зафиксировано на следующие товары:

Сыр "Простонаше" (жирность 9%) — вырос в цене на 10 грн, и сейчас его средняя стоимость составляет 94,85. В сетях Novus и Megamarket — от 93,99 до 95,70 грн.

Молоко "Простонаше" (1%) — подорожало до 52,42 за 900 мл, это на 2 грн больше, чем месяц назад.

"Яготинское" (2,6%) — стоит 51,63, что немного дешевле, чем в марте (55,43), что может указывать на колебания спроса и предложения.

Есть и позитивные изменения — йогурт "Активиа Классический" (1,5%) подешевел. Его стоимость снизилась до 31,75 за 290 мл, что делает его более доступным по сравнению с предыдущими месяцами.

Особое внимание заслуживает сливочное масло — по данным Госстата, его стоимость за последний год увеличилась на 32,2%, что делает этот продукт одним из самых быстро дорожающих на рынке.

Аналитики предполагают, что в ближайшее время возможна небольшая коррекция.

В частности, ожидается снижение закупочных цен на молоко от аграрных предприятий, что может привести к стабилизации или даже снижению на переработанные молочные продукты.

Чтобы экономить на покупках, жителям Харькова стоит отслеживать акции и сравнивать прайс в разных торговых сетях.

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