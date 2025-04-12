Подорожчання овочів у Харкові, хоч і не торкнулося всіх видів, проте негативно позначилося на гаманцях українців, повідомляє Politeka.

Наразі ситуація в магазинах та на ринках міста неоднозначна. Зокрема, вартість цибулі ріпчастої за перший квартал цього року знизилася на 20%. Знизилися ціни також на огірки. Падіння дорівнює 12%. А от за помідори теж містяни платять на 7% менше.

Капуста білокачанна в середньому знизилась на 8%. У той самий час, подорожчання овочів у Харкові торкнулося буряків, які тепер коштують на 17% більше. Морква також виросла у вартості на 8%. Цікаво, що картопля все ще залишається стабільно, не дивуючи покупців.

Як зазначають у мерії, ціни на ринку варіюються в залежності від сезону. Наприклад, картопля зараз коштує від 30 до 35 гривень за кілограм, а капуста білокачанна – від 45 до 50. Буряк в середньому продається по 25-40, а морква – від 40 до 50 за кілограм.

Цибуля ріпчаста обійдеться покупцям у 14-20, а ось огірки - 110-140 грн. Помідори червоні в супермаркетах можна купити за 95-110. Також в продажу з'явилися товари нового врожаю. Наприклад, рання капуста вартує від 60 до 80 за кілограм, а редиска – від 65 до 90.

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