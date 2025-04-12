Подорожание овощей в Харькове, хоть и не коснулось всех видов, однако негативно отразилось на кошельках украинцев, сообщает Politeka.

Пока ситуация в магазинах и на рынках города неоднозначная. В частности, стоимость репчатого лука за первый квартал этого года снизилась на 20%. Снизились цены также на огурцы. Падение равняется 12%. А вот за помидоры тоже горожане платят на 7% меньше.

Капуста белокочанная в среднем снизилась на 8%. В то же время, подорожание овощей в Харькове коснулось свеклы, которая теперь стоит на 17% больше. Морковь также выросла в цене на 8%. Интересно, что картофель все еще остается стабильно, не удивляя покупателей.

Как отмечают в мэрии, цены на рынке варьируются в зависимости от сезона. К примеру, картофель сейчас стоит от 30 до 35 гривен за килограмм, а капуста белокочанная – от 45 до 50. Свекла в среднем продается по 25-40, а морковь – от 40 до 50 за килограмм.

Лук репчатый обойдется покупателям в 14-20, а вот огурцы – 110-140 грн. Красные помидоры в супермаркетах можно купить за 95-110. Также в продаже появились товары нового урожая. Например, ранняя капуста стоит от 60 до 80 за килограмм, а редис – от 65 до 90.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.