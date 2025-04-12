Грошова допомога у Харкові та області надається на оренду житла на термін до шести місяців

Агенцією ООН у справах буженців надається переселенцям грошова допомога у Харкові та області - гроші можна витратити на оренду житла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

Кашти надаються на оренду до шести місяців. До участі в програмі можуть долучитися:

громадяни, які проживають у місцях тимчасового перебування (садки, школи, медзаклади) або у модульних містечках;

особи, що орендують помешкання з незадовільними умовами проживання або стикаються з загрозою виселення.

Учасники програми отримають:

фінансову підтримку для оренди житла на шість місяців;

юридичні та кар'єрні консультації для поліпшення фінансового становища.

Пріоритет буде надано домогосподарствам, які нещодавно перемістились із окупованих територій, районів біля лінії фронту або з територій, де тривають бойові дії.

Ця грошова допомога у Харкові та області передбачає наявність плану виходу зі складної ситуації. Після завершення виплат учасники повинні бути здатні самостійно здійснювати оплату.

Організатори програми наголошують, що для участі необхідно заповнити онлайн-форму. Однак заповнення анкети не є гарантією участі в програмі.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за наступними контактами:

Гаряча лінія: 0800750104

Альтернативні номери: 063 182 65 93, 063 18 26 745

Електронна пошта: cash.assistance@r2p.org.ua

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