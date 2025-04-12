Денежная помощь в Харькове и области предоставляется на аренду жилья на срок до шести месяцев.

Агентство ООН по делам буженцев предоставляет переселенцам денежную помощь в Харькове и области - деньги можно потратить на аренду жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

Средства предоставляются на срок до шести месяцев. К участию в программе могут присоединиться:

граждане, проживающие в местах временного пребывания (сады, школы, медучреждения) или в модульных городках;

лица, арендующие жилище с неудовлетворительными условиями проживания или сталкивающиеся с угрозой выселения.

Участники программы получат:

финансовую поддержку для аренды жилья на шесть месяцев;

юридические и карьерные консультации по улучшению финансового положения.

Приоритет будет предоставлен домохозяйствам, недавно переместившимся с оккупированных территорий, районов у линии фронта или с территорий, где продолжаются боевые действия.

Эта денежная помощь в Харькове и области предполагает наличие плана выхода из сложной ситуации. После завершения выплат участники должны быть способны самостоятельно производить оплату.

Организаторы программы отмечают, что для участия необходимо заполнить онлайн-форму. Однако заполнение анкеты не является гарантией участия в программе.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по следующим контактам:

Горячая линия: 0800750104

Альтернативные номера: 063 182 65 93, 063 18 26 745

Электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua

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