Агентство ООН по делам буженцев предоставляет переселенцам денежную помощь в Харькове и области - деньги можно потратить на аренду жилья, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организаторов.
Средства предоставляются на срок до шести месяцев. К участию в программе могут присоединиться:
- граждане, проживающие в местах временного пребывания (сады, школы, медучреждения) или в модульных городках;
- лица, арендующие жилище с неудовлетворительными условиями проживания или сталкивающиеся с угрозой выселения.
Участники программы получат:
- финансовую поддержку для аренды жилья на шесть месяцев;
- юридические и карьерные консультации по улучшению финансового положения.
Приоритет будет предоставлен домохозяйствам, недавно переместившимся с оккупированных территорий, районов у линии фронта или с территорий, где продолжаются боевые действия.
Эта денежная помощь в Харькове и области предполагает наличие плана выхода из сложной ситуации. После завершения выплат участники должны быть способны самостоятельно производить оплату.
Организаторы программы отмечают, что для участия необходимо заполнить онлайн-форму. Однако заполнение анкеты не является гарантией участия в программе.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по следующим контактам:
- Горячая линия: 0800750104
- Альтернативные номера: 063 182 65 93, 063 18 26 745
- Электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua
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