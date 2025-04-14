Ціни на бензин в Харкові та області варіюються в залежності від видів пального та компаній-постачальників

Ціни на бензин в Харкові та області на автозаправних станціях різняться в залежності від станцій, які пропонують паливо, повідомляє Politeka.net.

Аналіз пропозицій різних мереж виявив колосальну різницю у вартості.

Найдешевший бензин А-95 можна знайти на станціях БРСМ-Нафта та SUN OIL, де його ціна становить 52,99 грн за літр. Трохи дорожче, але все ще нижче середнього рівня, пропонують мережі U.GO (53,90) та групи компаній Ovis з цінником 54,49.

У середньому ціновому сегменті, що наближається до середньоринкових показників, розташовані такі мережі як "AMIC" (56,49) та "Укрнафта" (54,99 грн/л). Найдорожче заправляють на ОККО та WOG за 58,99.

Що стосується інших видів пального, то станом на вказану 8 квітня середні ціни на бензин в Харкові та області виду А-92 становить 55,47, преміального А-95+ – 59,05, дизельного пального – 53,80, а скрапленого газу – 35,93.

Дизельне пальне на станціях ОККО продається по 57,99 гривень, а на SUN OIL ціна становить 50,49 грн/л. Хоча нещодавно БРСМ-Нафта підняла цінник на 70 копійок, вона все ще пропонує одну з найнижчих цін – 49,99 грн/л.

Для власників автомобілів на газу вигідніше заправлятися на АЗС SUN OIL, де ціна газу складає 34,69. Водночас лідерами з ціни газу залишаються мережі ОККО та WOG.

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