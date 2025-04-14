Цены на бензин в Харькове и области варьируются в зависимости от видов горючего и компаний-поставщиков

Цены на бензин в Харькове и области на автозаправочных станциях разнятся в зависимости от марки, предлагающих топливо, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных сетей выявил колоссальную разницу в стоимости.

Самый дешевый бензин А-95 можно найти на станциях БРСМ-Нефть и SUN OIL, где стоиость составляет 52,99 грн за литр. Несколько дороже, но все еще ниже среднего уровня, предлагают сети U.GO (53,90) и группы компаний Ovis с ценником 54,49.

В среднем ценовом сегменте, приближающемся к среднерыночным показателям, расположены такие сети, как "AMIC" (56,49) и "Укрнафта" (54,99 грн/л). Дороже всего заправляют на ОККО и WOG за 58,99.

Что касается других видов горючего, то по состоянию на указанную 8 апреля средние цены на бензин в Харькове и области вида А-92 составляет 55,47, премиального А-95+ – 59,05, дизельного горючего – 53,80, а сжиженного газа – 35,93.

Дизельное горючее на станциях ОККО продается по 57,99 гривен, а на SUN OIL стоимость составляет 50,49 грн/л. Хотя недавно БРСМ-Нефть подняла ценник на 70 копеек, она все еще предлагает одну из самых низких предложений – 49,99 грн/л.

Для владельцев автомобилей на газ выгоднее заправляться на АЗС SUN OIL, где оплата газа составляет 34,69. В то же время лидерами по стоимости газа остаются сети ОККО и WOG.

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