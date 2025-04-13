Робота у Харкові в квітні передбачає нові можливості для працевлаштування в різних сферах діяльності, повідомляє Politeka.

Продовжує розширюватися вибір вакансій, де забезпечується працівникові зарплата без необхідного досвіду.

Такі оголошення з'явились на сайті Work.ua.

Найзатребуваніші вакансії в Харкові, сфера діяльності компанії:

  • Готельно-ресторанний бізнес 222
  • Легка промисловість 107
  • Машинобудування 100
  • Медицина, охорона здоров'я, аптеки 252
  • Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт 251
  • Роздрібна торгівля 283
  • Транспорт, логістика 116
  • Харчова промисловість 133
  • Хімічна промисловість, фармацевтика 90.

Бариста в мережу кав'ярень, 13 800 – 22 000 грн, Від 880/зміна + чай.

Робота підійде, якщо ти відкритий та любиш спілкуватися, часто посміхаєшся;

Вважаєш, що чистота та порядок на робочому місці — один з показників професіоналізму;

Хочеш розвиватися в цікавій професії;

Маєш професійні амбіції;

Хочеш отримати Level UP в навику приготування кави.

гроші, зарплата

Менеджер з продажуя, зарплата 20 000 – 40 000, Ставка+ %.

Функціональні обов’язки:

  • Активний пошук нових клієнтів
  • Використання існуючої бази клієнтів
  • Збільшення обсягу продажів за своїм напрямком
  • Контроль дебіторської заборгованості.

Умови:

Графік з 8:00 до 17:00 (пн-пт)

Офіційне працевлаштування, соц.гарантії, згідно КЗоТ.

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