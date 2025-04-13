Робота у Харкові в квітні передбачає нові можливості для працевлаштування в різних сферах діяльності, повідомляє Politeka.
Продовжує розширюватися вибір вакансій, де забезпечується працівникові зарплата без необхідного досвіду.
Такі оголошення з'явились на сайті Work.ua.
Найзатребуваніші вакансії в Харкові, сфера діяльності компанії:
- Готельно-ресторанний бізнес 222
- Легка промисловість 107
- Машинобудування 100
- Медицина, охорона здоров'я, аптеки 252
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт 251
- Роздрібна торгівля 283
- Транспорт, логістика 116
- Харчова промисловість 133
- Хімічна промисловість, фармацевтика 90.
Бариста в мережу кав'ярень, 13 800 – 22 000 грн, Від 880/зміна + чай.
Робота підійде, якщо ти відкритий та любиш спілкуватися, часто посміхаєшся;
Вважаєш, що чистота та порядок на робочому місці — один з показників професіоналізму;
Хочеш розвиватися в цікавій професії;
Маєш професійні амбіції;
Хочеш отримати Level UP в навику приготування кави.
Менеджер з продажуя, зарплата 20 000 – 40 000, Ставка+ %.
Функціональні обов’язки:
- Активний пошук нових клієнтів
- Використання існуючої бази клієнтів
- Збільшення обсягу продажів за своїм напрямком
- Контроль дебіторської заборгованості.
Умови:
Графік з 8:00 до 17:00 (пн-пт)
Офіційне працевлаштування, соц.гарантії, згідно КЗоТ.
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