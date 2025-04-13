Робота в Харкові в квітні 2025 року, відомо про актуальні та найзатребуваніші вакансії в різних сферах.

Робота у Харкові в квітні передбачає нові можливості для працевлаштування в різних сферах діяльності, повідомляє Politeka.

Продовжує розширюватися вибір вакансій, де забезпечується працівникові зарплата без необхідного досвіду.

Такі оголошення з'явились на сайті Work.ua.

Найзатребуваніші вакансії в Харкові, сфера діяльності компанії:

Готельно-ресторанний бізнес 222

Легка промисловість 107

Машинобудування 100

Медицина, охорона здоров'я, аптеки 252

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт 251

Роздрібна торгівля 283

Транспорт, логістика 116

Харчова промисловість 133

Хімічна промисловість, фармацевтика 90.

Бариста в мережу кав'ярень, 13 800 – 22 000 грн, Від 880/зміна + чай.

Робота підійде, якщо ти відкритий та любиш спілкуватися, часто посміхаєшся;

Вважаєш, що чистота та порядок на робочому місці — один з показників професіоналізму;

Хочеш розвиватися в цікавій професії;

Маєш професійні амбіції;

Хочеш отримати Level UP в навику приготування кави.

Менеджер з продажуя, зарплата 20 000 – 40 000, Ставка+ %.

Функціональні обов’язки:

Активний пошук нових клієнтів

Використання існуючої бази клієнтів

Збільшення обсягу продажів за своїм напрямком

Контроль дебіторської заборгованості.

Умови:

Графік з 8:00 до 17:00 (пн-пт)

Офіційне працевлаштування, соц.гарантії, згідно КЗоТ.

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