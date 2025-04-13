Работа в Харькове в апреле предусматривает новые возможности для трудоустройства в разных областях деятельности, сообщает Politeka.

Продолжает расширяться выбор вакансий, где работнику обеспечивается зарплата без необходимого опыта.

Подобные объявления появились на сайте Work.ua.

Самые востребованные вакансии в Харькове, сфера деятельности компании:

  • Гостинично-ресторанный бизнес 222
  • Легкая промышленность 107
  • Машиностроение 100
  • Медицина, здравоохранение, аптеки 252
  • Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 251
  • Розничная торговля 283
  • Транспорт, логистика 116
  • Пищевая промышленность 133
  • Химическая промышленность, фармацевтика 90.

Бариста в сеть кофеен, 13 800 – 22 000 грн, от 880/смена + чай.

Работа подойдет, если ты открыт и любишь общаться, часто улыбаешься;

Считаешь, что чистота и порядок на рабочем месте – один из показателей профессионализма;

Хочешь развиваться в интересной профессии;

Есть профессиональные амбиции;

Хочешь получить Level UP в навыке приготовления кофе.

деньги, зарплата

Менеджер по продажам, зарплата 20 000 – 40 000, Ставка+ %.

Функциональные обязанности:

  • Активный поиск новых клиентов
  • Использование существующей клиентской базы
  • Увеличение объема продаж по своему направлению
  • Контроль дебиторской задолженности.

Условия:

График с 8:00 до 17:00 (пн-пт)

Официальное трудоустройство, соц.гарантии, согласно КЗоТ.

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