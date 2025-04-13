Работа в Харькове в апреле 2025 года, известно об актуальных и востребованных вакансиях в различных сферах.

Работа в Харькове в апреле предусматривает новые возможности для трудоустройства в разных областях деятельности, сообщает Politeka.

Продолжает расширяться выбор вакансий, где работнику обеспечивается зарплата без необходимого опыта.

Подобные объявления появились на сайте Work.ua.

Самые востребованные вакансии в Харькове, сфера деятельности компании:

Гостинично-ресторанный бизнес 222

Легкая промышленность 107

Машиностроение 100

Медицина, здравоохранение, аптеки 252

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 251

Розничная торговля 283

Транспорт, логистика 116

Пищевая промышленность 133

Химическая промышленность, фармацевтика 90.

Бариста в сеть кофеен, 13 800 – 22 000 грн, от 880/смена + чай.

Работа подойдет, если ты открыт и любишь общаться, часто улыбаешься;

Считаешь, что чистота и порядок на рабочем месте – один из показателей профессионализма;

Хочешь развиваться в интересной профессии;

Есть профессиональные амбиции;

Хочешь получить Level UP в навыке приготовления кофе.

Менеджер по продажам, зарплата 20 000 – 40 000, Ставка+ %.

Функциональные обязанности:

Активный поиск новых клиентов

Использование существующей клиентской базы

Увеличение объема продаж по своему направлению

Контроль дебиторской задолженности.

Условия:

График с 8:00 до 17:00 (пн-пт)

Официальное трудоустройство, соц.гарантии, согласно КЗоТ.

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