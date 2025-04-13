Работа в Харькове в апреле предусматривает новые возможности для трудоустройства в разных областях деятельности, сообщает Politeka.
Продолжает расширяться выбор вакансий, где работнику обеспечивается зарплата без необходимого опыта.
Подобные объявления появились на сайте Work.ua.
Самые востребованные вакансии в Харькове, сфера деятельности компании:
- Гостинично-ресторанный бизнес 222
- Легкая промышленность 107
- Машиностроение 100
- Медицина, здравоохранение, аптеки 252
- Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 251
- Розничная торговля 283
- Транспорт, логистика 116
- Пищевая промышленность 133
- Химическая промышленность, фармацевтика 90.
Бариста в сеть кофеен, 13 800 – 22 000 грн, от 880/смена + чай.
Работа подойдет, если ты открыт и любишь общаться, часто улыбаешься;
Считаешь, что чистота и порядок на рабочем месте – один из показателей профессионализма;
Хочешь развиваться в интересной профессии;
Есть профессиональные амбиции;
Хочешь получить Level UP в навыке приготовления кофе.
Менеджер по продажам, зарплата 20 000 – 40 000, Ставка+ %.
Функциональные обязанности:
- Активный поиск новых клиентов
- Использование существующей клиентской базы
- Увеличение объема продаж по своему направлению
- Контроль дебиторской задолженности.
Условия:
График с 8:00 до 17:00 (пн-пт)
Официальное трудоустройство, соц.гарантии, согласно КЗоТ.
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